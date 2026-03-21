Одеса три роки тому пережила ракетний удар РФ: пошкодження

Пошкоджена в результаті обстрілу будівля. Фото: Новини.LIVE

Три роки тому, 21 березня 2023, російська армія атакувала Одесу ракетами Х-59. Частину цілей збили сили ППО, але в місті все одно були влучання по цивільних об’єктах. Після удару сталася пожежа, також постраждали люди.

Сьогодні Новини.LIVE нагадують, що відомо про ту атаку.

Пошкоджений в результаті обстрілу монастир. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу 21 березня 2023

Увечері російська авіація випустила по Одесі чотири ракети Х-59. Дві з них збили українські сили протиповітряної оборони, але ще дві досягли міста.

Вибиті вікна у будівлі монастиря. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок удару було пошкоджено триповерховий житловий будинок на території одного з одеських монастирів. Після влучання там спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники.

Постраждалі унаслідок атаки

Тоді внаслідок атаки постраждали четверо людей. Троє дістали легкі поранення через вибухову хвилю, ще одну людину госпіталізували. Двом потерпілим медики надали допомогу на місці. Ще одного постраждалого доправили до міської клінічної лікарні №1 з діагнозом струс головного мозку. Після огляду та лікування його виписали додому у задовільному стані.

Пошкоджена будывля монастиря. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч на 20 березня під удар потрапили іноземні кораблі на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено два комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Вони були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном. Також руйнувань зазнали адміністративні будівлі. На території порту пошкоджено зерновий бункер і частину обладнання.

Також ми писали, що днем раніше в ніч на 19 березня на місто російські окупанти спрямували ударні безпілотники. У трьох районах Одеси зафіксували влучання. Частково зруйновано триповерхові та двоповерхові будинки, пошкоджено квартири у 21- та 25-поверхівках. Також зазнали ушкоджень понад 20 автомобілів. Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних.