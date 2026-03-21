Одесса три года назад пережила ракетный удар РФ: повреждения

Поврежденное в результате обстрела здание. Фото: Новини.LIVE

Три года назад, 21 марта 2023 года, российская армия атаковала Одессу ракетами Х-59. Часть целей сбили силы ПВО, но в городе все равно были попадания по гражданским объектам. После удара произошел пожар, также пострадали люди.

Сегодня Новини.LIVE вспоминают, что известно о той атаке.

Поврежденный в результате обстрела монастырь. Фото: Новости.LIVE

Атака на Одессу 21 марта 2023 года

Вечером российская авиация выпустила по Одессе четыре ракеты Х-59. Две из них сбили украинские силы противовоздушной обороны, но еще две достигли города.

Выбитые окна в здании монастыря. Фото: Новини.LIVE

В результате удара был поврежден трехэтажный жилой дом на территории одного из одесских монастырей. После попадания там вспыхнул пожар, который потушили спасатели.

Пострадавшие в результате атаки

Тогда в результате атаки пострадали четыре человека. Трое получили легкие ранения из-за взрывной волны, еще одного человека госпитализировали. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте. Еще одного пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №1 с диагнозом сотрясение головного мозга. После осмотра и лечения его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Повреждено здание монастыря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 20 марта под удар попали иностранные корабли в Одесской области. В результате атаки повреждены два коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном. Также разрушениям подверглись административные здания. На территории порта поврежден зерновой бункер и часть оборудования.

Также мы писали, что днем ранее в ночь на 19 марта на город российские оккупанты направили ударные беспилотники. В трех районах Одессы зафиксировали попадания. Частично разрушены трехэтажные и двухэтажные дома, повреждены квартиры в 21- и 25-этажках. Также получили повреждения более 20 автомобилей. В результате атаки пострадали четверо гражданских.