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Росіяни вчора вбили в Одесі працівника освіти

16 березня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни вчора вбили в Одесі працівника освіти
Рятувальник тримає рацію. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російська окупаційна армія вчора завдала по Одесі підступний ракетний удар. Унаслідок вибуху загинув працівник освіти. 

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Скорботна новина, страшна, жахлива, несправедлива... Перестало битися серце світлої людини, доброго друга, доброзичливого колеги, надійного порадника та професіонала своєї справи. Вічна світла пам'ять нашому колезі й другу!" — написала посадовиця. 

Росіяни вчора вбили в Одесі освітянина - фото 1
Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот.

За її інформацією, загиблий — Олександр Зосимович Березний. Чоловік був заступником директора з господарської частини позашкільного навчального закладу.

Росіяни вчора вбили в Одесі освітянина - фото 2
Загиблий чоловік. Фото: Олена Буйневич.

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і закінчилась тільки на ранок 16 березня. 

Наразі продовжуються уточнення щодо постраждалих та загиблих, але уже відомо про 21 жертву. Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник. 

Відомо, що на ранок суботи у медзакладах продовжують лікування 50 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки. З них 9 поранених у важкому стані.

Також ми писали, що в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до 100 тисяч гривень.

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