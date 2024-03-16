Росіяни вчора вбили в Одесі працівника освіти

Рятувальник тримає рацію. Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія вчора завдала по Одесі підступний ракетний удар. Унаслідок вибуху загинув працівник освіти.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Скорботна новина, страшна, жахлива, несправедлива... Перестало битися серце світлої людини, доброго друга, доброзичливого колеги, надійного порадника та професіонала своєї справи. Вічна світла пам'ять нашому колезі й другу!" — написала посадовиця.

Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот.

За її інформацією, загиблий — Олександр Зосимович Березний. Чоловік був заступником директора з господарської частини позашкільного навчального закладу.

Загиблий чоловік. Фото: Олена Буйневич.

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і закінчилась тільки на ранок 16 березня.

Наразі продовжуються уточнення щодо постраждалих та загиблих, але уже відомо про 21 жертву. Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник.

Відомо, що на ранок суботи у медзакладах продовжують лікування 50 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки. З них 9 поранених у важкому стані.

Також ми писали, що в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до 100 тисяч гривень.