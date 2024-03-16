Россияне вчера убили в Одессе работника образования
Российская оккупационная армия вчера нанесла по Одессе коварный ракетный удар. В результате взрыва погиб работник образования.
Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
"Скорбная новость страшна, ужасна, несправедлива... перестало биться сердце светлого человека, доброго друга, доброжелательного коллеги, надежного советчика и профессионала своего дела. Вечная светлая память нашему коллеге и другу!" — написала Елена Буйневич.
По ее информации, погибший Александр Зосимович Березный. Мужчина был заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.
Напомним, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и закончилась только к утру, 16 марта.
В настоящее время продолжаются уточнения относительно пострадавших и погибших, но уже известно о 21 жертве. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель.
Известно, что к утру субботы в медучреждениях продолжают лечение 50 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.
Также мы писали, что в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до 100 тысяч гривен.
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