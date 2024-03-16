Россияне вчера убили в Одессе работника образования

Спасатель прав. Фото: ГСЧС

Российская оккупационная армия вчера нанесла по Одессе коварный ракетный удар. В результате взрыва погиб работник образования.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Скорбная новость страшна, ужасна, несправедлива... перестало биться сердце светлого человека, доброго друга, доброжелательного коллеги, надежного советчика и профессионала своего дела. Вечная светлая память нашему коллеге и другу!" — написала Елена Буйневич.

Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот.

По ее информации, погибший Александр Зосимович Березный. Мужчина был заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.

Погибший мужчина. Фото: Елена Буйневич.

Напомним, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и закончилась только к утру, 16 марта.

В настоящее время продолжаются уточнения относительно пострадавших и погибших, но уже известно о 21 жертве. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель.

Известно, что к утру субботы в медучреждениях продолжают лечение 50 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до 100 тысяч гривен.