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Россияне вчера убили в Одессе работника образования

16 марта 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне вчера убили в Одессе работника образования
Спасатель прав. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российская оккупационная армия вчера нанесла по Одессе коварный ракетный удар. В результате взрыва погиб работник образования.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Скорбная новость страшна, ужасна, несправедлива... перестало биться сердце светлого человека, доброго друга, доброжелательного коллеги, надежного советчика и профессионала своего дела. Вечная светлая память нашему коллеге и другу!" — написала Елена Буйневич.

Россияне вчера убили в Одессе педагога - фото 1
Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот.

По ее информации, погибший Александр Зосимович Березный. Мужчина был заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.

Россияне вчера убили в Одессе педагога - фото 2
Погибший мужчина. Фото: Елена Буйневич.

Напомним, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и закончилась только к утру, 16 марта.

В настоящее время продолжаются уточнения относительно пострадавших и погибших, но уже известно о 21 жертве. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель.

Известно, что к утру субботы в медучреждениях продолжают лечение 50 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до 100 тысяч гривен.

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