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Куда обращаться одесситам за компенсацией от российских атак

19 июля 2023 20:00
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Куда обращаться одесситам за компенсацией от российских атак
Дом без окон и дверей. Последствия очередной русской атаки. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Из городского бюджета Одессы были выделены дополнительные деньги на устранение последствий атаки со стороны россиян. Для этого предусмотрено 40 миллионов гривен.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из принятых решений сессии Одесского городского совета.

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Деньги распределят по районным администрациям города в равных пропорциях — по 10 миллионов гривен. Таким образом, одесситы пострадавшие в результате российских ракетных атак могут получить компенсацию за причиненный им ущерб.

Куда обращаться:

  • Приморская районная администрация: Канатная, 134. телефон 048 705 7545
  • Хаджибейская районная администрация: Генерала Петрова, 22 телефон 048 749 8900
  • Киевская районная администрация: Ак. Королева, 9, телефон 048 740-76-40
  • Пересыпская районная администрация: проспект Добровольского, 10. 048 755 7279

Напомним, в ночь на 19 июля кафиры снова атаковали Одесщину. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты. К счастью удалось избежать жертв среди мирного населения.

По югу страны запустили 30 крылатых ракет. В результате обстрела пострадали дома в двух районах города, кроме того, повреждено кладбище.

Кроме этого нанесены значительные повреждения зерновой инфраструктуре известных международных и украинских трейдеров и перевозчиков, таких как Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Информация о событии зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обращаются к гражданам и отмечают, что враг цинично обстреливает мирное население.

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