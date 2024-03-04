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Траур не для всех — в Одессе в дни траура работают ночные клубы (видео)

4 марта 2024 01:17
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Одессе в дни траура работают ночные клубы
Жители разрушенного дома в Одессе следят за спасательными работами, 3 марта. Фото: REUTERS/Stringer
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские войска нанесли удар по Одессе 2 марта. В результате вражеской атаки один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами нашли 12 погибших и спустя почти двое суток поисково-спасательную операцию в городе завершили. В городе был объявлен траур. Однако не все одесситы в трауре.

В сети появились кадры, как уже 3 марта местные наполна развлекались в ночных клубах.

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В Одессе 3 марта объявлен траур по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Вместе с этим в городе продолжали работать развлекательные заведения, где было много людей.

Как известно, сотрудники ГСЧС почти двое суток осуществляли поиск раненых и погибших под завалами разрушенной многоэтажки. В 20:46 3 марта Кипер сообщил, что поисково-спасательная операция завершилась. Всего оккупанты убили 12 человек, из которых пятеро детей.

"В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергечик, которому в июле должно было исполниться 10 лет", — указал глава ОГА.

Напомним, россияне убили военного Олега Кравца и всю его семью. Среди погибших под завалами был найден также самый маленький ребенок, а именно трехмесячный младенец.

Также 3 марта из-под завалов спасатели извлекли тело 10-летнего мальчика Сергея и тело 8-летней девочки Златы.

Одесса
война
атака

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