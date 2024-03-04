В Одесі у дні жалоби працюють нічні клуби

Мешканці зруйнованого будинку в Одесі стежать за рятувальними роботами, 3 березня. Фото: REUTERS/Stringer

Російські війська завдали удару по Одесі 2 березня. Внаслідок ворожої атаки один з випущених дронів влучив в багатоповерхівку, яка частково зруйнувалася. Під завалами знайшли 12 загиблих і через майже дві доби пошуково-рятувальну операцію в місті завершили. У місті було оголошено жалобу. Однак не всі одесити у траурі.

В мережі з'явилися кадри як вже 3 березня місцеві наповну розважалися у нічних клубах.

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В Одесі 3 березня оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Разом з цим у місті продовжували працювати розважальні заклади, де було чимало людей.

Як відомо, співробітники ДСНС майже дві доби здійснювали пошук поранених та загиблих під завалами зруйнованої багатоповерхівки. О 20:46 3 березня Кіпер повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершилася. Загалом окупанти вбили 12 людей, з яких п'ятеро дітей.

"Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них — діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", — вказав голова ОДА.

Нагадаємо, росіяни вбили військового Олега Кравця та всю його сім'ю. Серед загиблих під завалами було знайдено також найменшу дитину, а саме тримісячне немовля.

Також 3 березня з-під завалів рятувальники дістали тіло 10-річного хлопчика Сергія та тіло 8-річної дівчинки Злати.