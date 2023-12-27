Главные скандалы за 2023 год в Одессе, что больше всего запомнилось

Евгений Борисов, блогер Стася и Иванна Плантовская. Фото: коллаж Новини.LIVE

2023 год стал для Одессы "богатым" разными скандалами и неудобными ситуациями, в которые попадали местные чиновники и известные жители. В частности, каждый слышал об одесском военкоме, купившем виллу в Испании или о блогерах, снимавших видео с морскими котиками в дельфинарии Немо.

Новини.LIVE подготовили для вас ТОП самых громких скандалов Одессы за 2023 год.

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Иванка в Париже

Одним из самых первых скандалов этого года стал отдых в Париже на Рождественские праздники экс-офицера Государственной пограничной службы Украины Иванны Плантовской. Во время войны девушка отдыхала и хвалилась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала красивые фото на фоне Эйфелевой башни, а также разные кадры из курортов.

Пост девушки в Facebook. Фото: скриншот

Скандал в дельфинарии Немо

Также в начале года в сети возник скандал с издевательством над животными в гостиничном комплексе Немо. Блогер из Киева устроила съемку с морскими котиками в люксовом номере гостиницы. Эта выходка очень возмутила пользователей соцсетей, из-за чего даже было открыто уголовное производство.

Одиозный военком Борисов

Еще одним инцидентом, запомнившимся надолго не только одесситам, но и всем украинцам — это задержание Одесского областного военкома Евгения Борисова, подозреваемого в коррупции. Военнослужащий во время войны приобрел автомобиль в Европе представительского класса и задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь". Позже стало известно и о другом движимом и недвижимом имуществе, которое Борисов оформил на родных. Однако это ему не помогло и одиозный военный уже полгода находится в СИЗО.

Военком Борисов с наградой. Фото: Украинская правда

На мэра Одессы надели электронный браслет

Еще одной взрывной новостью весны стала информация о заключении под стражу Одесского городского головы Геннадия Труханова в ходе очередного заседания по делу Краяна. Мэр не внес залог, который был избран 25 апреля и САП подал ходатайство на изменение меры пресечения.

Однако позже эти средства внес мэр Киева Виталий Кличко, а на Труханова на 60 дней надели электронный браслет.

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

В Одессе задержали судью-взяточницу

В июне правоохранители САП и НАБУ задержали судью одного из районных судов Одессы во время получения взятки. Служительница Фемиды потребовала 5 тысяч долларов США за то, чтобы принять положительное решение по гражданскому делу в пользу одной из сторон. В настоящее время продолжается следствие по делу, а женщина находится под стражей.

Задержание судьи взяточницы. Фото: НАБУ

Коррупционеры в руководстве ВЛК в Одесской области

Осень со скандалами началась с раскрытия масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВВК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские заключения для мужчин призывного возраста и получали большие суммы денег от военнообязанных. В настоящее время преступникам грозит до 15 лет тюрьмы, а следствие по делу продолжается.

Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Часы за полмиллиона для областного депутата

А уже в октябре, когда почти вся страна выходила на митинги против бессмысленных закупок во время войны, в Одессе разгорелся скандал с элитными часами. Глава Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамиле Афанасьевой подарок "За миротворческую деятельность", стоимостью которого составила почти полмиллиона гривен.

Этот инцидент очень возмутил волонтеров и общественность, однако сам Диденко не стал это никак комментировать. В свою очередь Афанасьева на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором отмечала, что она "заслужила" такой подарок и давно о нем мечтала.

Депутат с новыми часами. Фото: Тамила Афанасьева

Зять Гриневецкого украл катер

А вот уже в ноябре стало известно об аресте чиновника, который присвоил катер в Госэкоинспекции. Григорий Мельниченко, являющийся зятем бывшего главы Одесской области Сергея Гриневецкого, под предлогом "сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов" завладел скоростным катером TUNA 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом. Стоимость такого транспорта составляет 2,7 миллиона гривен.

Мельниченко во время задержания. Фото: скриншот СБУ

Работники ТЦК притворялись "скорой"

В течение года в Одессе появлялось много скандалов, связанных с задержанием ТЦК мужчин, однако самый одиозный произошел в конце декабря. Женщина решила отомстить своему бывшему мужу и подговорила знакомых военных "запугать" его для ускорения разделения имущества.

Военнослужащие использовали реанимобиль, который должен был отправиться на фронт, для своих "дел", однако небезразличные жители ЖК сняли задержание, из-за которого разгорелся скандал. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Но это не единственный подобный случай, произошедший в Одессе. В начале года разгорелся скандал, когда работники ТЦК использовали автомобиль "скорой" для рейдов на потенциальных призывников. Более всего этот факт вызвал возмущение у общественности.

Позже в центре комплектования заявили, что машина хоть и имеет обозначение быстрой, уже не быстрая, все демонтированное оборудование и данный автомобиль используется для перевозок. После громкого скандала машину больше не использовали.