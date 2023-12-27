Головні скандали за 2023 рік в Одесі, що найбільше запам'яталося

Євген Борисов, блогерка Стася та Іванна Плантовська. Фото: колаж Новини.LIVE

2023 рік став для Одеси "багатим" на різні скандали та незручні ситуації, у які потрапляли місцеві можновладці та відомі мешканці. Зокрема, кожен чув про одеського військкома, який придбав віллу в Іспанії або про блогерів, які знімали відео з морськими котиками у дельфінарії Немо.

Новини.LIVE підготували для вас ТОП найгучніших скандалів Одеси за 2023 рік.

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Іванка у Парижі

Одним з найперших скандалів цього року став відпочинок у Парижі на Різдвяні свята ексофіцерки Державної прикордонної Служби України Іванни Плантовської. Під час війни дівчина відпочивала та хвалилася розкішним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фото на тлі Ейфелевої вежі, а також різні кадри з курортів.

Пост дівчини у Facebook. Фото: скриншот

Скандал у дельфінарії Немо

Також на початку року у мережі виник скандал зі знущанням з тварин у готельному комплексі Немо. Блогерка з Києва влаштувала зйомку з морськими котиками в люксовому номері готелю. Ця вихідка дуже обурила користувачів соцмереж, через що навіть відкрили кримінальне провадження.

Одіозний військком Борисов

Ще одним інцидентом, який запамʼятався надовго не лише одеситам, а й усім українцям — це затримання Одеського обласного військкома Євгена Борисова, якого запідозрили у корупції. Військовослужбовець під час війни придбав авто в Європі представницького класу та задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу". Пізніше стало відомо й про інше рухоме й нерухоме майно, яке Борисов оформив на рідних. Однак це йому не допомогло і одіозний військовий вже пів року знаходиться у СІЗО.

Військком Борисов з нагородою. Фото: Українська правда

На мера Одеси одягли електронний браслет

Ще однією вибуховою новиною весни стала інформація про взяття під варту Одеського міського голови Геннадія Труханова в ході чергового засідання по справі Краяну. Мер не вніс заставу, яку було обрано 25 квітня й САП подав клопотання на зміну запобіжного заходу.

Однак пізніше ці кошти вніс мер Києва Віталій Кличко, а на Труханова на 60 днів одягли електронний браслет.

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

В Одесі затримали суддю-хабарницю

У червні правоохоронці САП та НАБУ затримали суддю одного з районних судів Одеси під час отримання хабаря. Служителька Феміди вимагала 5 тисяч доларів США за те, щоб прийняти позитивне рішення у цивільній справі на користь однієї зі сторін. Наразі триває слідство у справі, а жінка перебуває під вартою.

Затримання судді хабарниці. Фото: НАБУ

Корупціонери у керівництві ВЛК на Одещині

Осінь зі скандалами почалася з розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для чоловіків призовного віку та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних. Наразі злочинцям загрожує до 15 років увʼязнення, а слідство у справі досі триває.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Годинник за пів мільйона для обласної депутатки

А вже у жовтні, коли майже вся країна виходила на мітинги проти безглуздих закупівель під час війни, в Одесі розгорівся скандал з елітним годинником. Голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій подарунок "За миротворчу діяльність", вартістю якого становила майже пів мільйона гривень.

Цей інцидент дуже обурив волонтерів та громадськість, однак сам Діденко не став ніяк це коментувати. Своєю чергою Афанасьєва на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост, у якому зазначала, що вона "заслужила" такий подарунок та давно про нього мріяла.

Депутатка з новим годинником. Фото: Таміла Афанасьєва

Зять Гриневецького вкрав катер

А от вже у листопаді стало відомо про увʼязнення чиновника, який привласнив катер у Держекоінспекції. Григорій Мельниченко, який є зятем колишнього очільника Одеської області Сергія Гриневецького, під приводом "збереження державного майна від ворожих обстрілів" заволодів швидкісним катером TUNA 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом. Вартість такого транспорту становить 2,7 мільйона гривень.

Мельниченко під час затримання. Фото: скриншот СБУ

Працівники ТЦК прикидалися "швидкою"

Протягом року в Одесі зʼявлялося багато скандалів, повʼязаних із затриманням ТЦК чоловіків, однак найодіозніший стався наприкінці грудня. Жінка вирішила помститися своєму колишньому чоловіку та підмовила знайомих військових "залякати" його для пришвидшення поділення майна.

Військовослужбовці використали реанімобіль, який мав відправитися на фронт, для своїх "справ", проте небайдужі мешканці ЖК зафільмували затримання, через який розгорівся скандал. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Момент затримання на Радужному. Фото: скриншот

Але це не єдиний подібний випадок, який відбувся в Одесі. На початку року розгорівся скандал, коли працівники ТЦК використовували автомобіль "швидкої" для рейдів на потенційних призовників. Найбільше цей факт викликав обурення у громадськості.

Пізніше в центрі комплектування заявили, що машина хоч і має позначення швидкої, вже не швидка, все обладнання демонтоване і даний автомобіль використовується для перевезень. Після гучного скандалу машину більше не використовували.