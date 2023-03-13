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В Одессе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

13 марта 2023 07:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
прогноз погоды на 13 марта
На дорогах области дымка
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В течение дня температура воздуха будет плюсовой. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, днем южный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют по области сегодня переменную облачность. Без осадков.

Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Погода в Украине

Сегодня в Украине днем ожидаются осадки только в западных областях.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, в Украине 13 марта будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных, днем в западных областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а на остальной территории без осадков.

При этом, в западных, северных и Винницких областях на дорогах местами гололедица.

Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

Фото: Суспільне

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