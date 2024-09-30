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Опасность со стороны моря — россияне вывели ракетоноситель

30 сентября 2024 10:16
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российские корабли в морях — какая угроза для Одесчины
Российский корабль-ракетоноситель. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

По состоянию на понедельник, 30 сентября, в Черном море караулит российский корабль-ракетоноситель, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Он способен наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители в Черном море

  • в Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, в Подольске построят укрытия для местного лицея за 80 млн грн.

Также в ВМС сообщали, что россияне наращивают присутствие ракетоносителей в Черном и Каспийском морях.

война Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

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