Російські кораблі у морях — яка загроза для Одещини

Російський корабель-ракетоносій. Фото: росЗМІ

Станом на понеділок, 30 вересня, у Чорному морі чатує російський корабель-ракетоносій, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Він здатен завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

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Ракетоносії у Чорному морі

в Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, у Подільську збудують укриття для місцевого ліцею за 80 млн грн.

Також у ВМС повідомляли, що росіяни нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному та Каспійському морях.