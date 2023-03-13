Враг вывел в Черное море подлодку

Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока

Враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Выведена подлодка.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

"По состоянию на 11:30 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подлодка. Общий залп до 20 ракет", — отмечают в ОК "Юг".

Кроме того, наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.

Напомним, утром враг вывел в Черное море выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".

"Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги ", — говорится в сообщении.

Вражеский флот в количестве четырех кораблей находится в Черном море. Украинские военные зафиксировали наличие двух ракетоносителей.

В Одесской области ночь прошла спокойно без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. Однако угроза ракетных атак и авиационных ударов остается высокой. Накануне штормовая погода вынудила российские корабли покинуть боевые позиции. Но угроза ракетных ударов остается высокой. Поэтому военные призывают граждан быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной погоды.

Фото: Суспильне