Ворог вивів у Чорне море підводний човен

Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока

Ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв у Чорному морі. Виведено підводний човен.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

"Станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп до 20 ракет",— зазначають в ОК “Південь”.

Крім того, спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Нагадаємо, зранку ворог вивів у Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".

"Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги",— йдеться у повідомленні.

Ворожий флот у кількості чотирьох кораблів наразі перебуває у Чорному морі. Українській військові зафіксували наявність двох ракетоносіїв.

В Одеській області ніч пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Проте загроза ракетних атак та авіаційних ударів залишається високою. Напередодні штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою. А тому військові закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної погоди.

Фото: Корреспондент.net