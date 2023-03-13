Ворог вивів у Чорне море підводний човен
Ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв у Чорному морі. Виведено підводний човен.
Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".
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"Станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп до 20 ракет",— зазначають в ОК “Південь”.
Крім того, спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.
Нагадаємо, зранку ворог вивів у Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".
"Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги",— йдеться у повідомленні.
Ворожий флот у кількості чотирьох кораблів наразі перебуває у Чорному морі. Українській військові зафіксували наявність двох ракетоносіїв.
В Одеській області ніч пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Проте загроза ракетних атак та авіаційних ударів залишається високою. Напередодні штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою. А тому військові закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної погоди.
Фото: Корреспондент.net