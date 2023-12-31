Найголовніші події за 2023 рік, які відбулися в Одесі, що найбільше запам'яталося

Знищений готель Одеса. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Рік, що минає, був дуже насиченим на різні події для Одеси та області, тут вам і гучні затримання разом з арештами, і прильоти в житлові будинки, і скандали. Кожен місяць 2023 року можна назвати незабутнім за враженнями та випробуваннями, які нам з вами довелося пережити. Яким рік, що минає, залишиться в історії і яким ми його запам'ятали?

Усі найважливіші події постаралися зібрати журналісти Новини.LIVE.

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Гучні затримання

Поки одесити, можна сказати, виживали від одного блекауту до іншого, звіряючи графіки відключень, щоб хоч якось встигнути зарядити техніку, приготувати поїсти та прийняти душ, у наших чиновників вирували не жартівливі пристрасті. Відкрив низку гучних затримань уже 4 січня заступник Одеської обласної військової адміністрації Олег Муратов. Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю 27 тис. доларів. Купюри були передані через кілька рук і наприкінці вони опинилися у водія Муратова. Під час обшуків на місцях проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили гроші та золоті зливки з монетами.

Заступник голови ОВА Олег Муратов. Фото: Новини.LIVE

Слідство встановило, що на початку грудня заступник голови ОВА переконав одного із чиновників закрити справу, де фігурував знайомий Муратова. За даними прокуратури, йшлося про розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на товари, які мають постачатися на потреби оборони. Був суд, який відправив посадову особу до СІЗО на два місяці. Проте Олег Михайлович уже 9 січня вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 3 мільйони 220,8 тис. гривень. Наступного дня його звільнили з посади в ОВА. Варто сказати, що протягом року Муратов кілька разів намагався поновитися на посаді, але поки що без успіху.

Олег Муратов у будівлі суду. Фото: Новини.LIVE

Не встигли пристрасті заспокоїтися з приводу Муратова, як цього разу виник черговий скандал: НАБУ та САП затримали мера Рені Ігоря Плехова та депутата міськради за підозрою в отриманні хабаря. За даними слідства, депутат разом із мером вирішили заробити 100 тисяч доларів, віддавши в оренду ділянку землі площею 2,5 га, яка перебувала у комунальній власності. При отриманні половини від заявленої суми їх і затримали на місці злочину.

НАБУ та САП працюють на місці затримання. Фото: НАБУ

Естафету з хабарями продовжив ще один заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Ігор Ткачук, який відповідав за гуманітарну сферу. Слідчі встановили, що у березні 2023 року чиновник разом зі своїм помічником вимагали та отримали хабар у розмірі 5000 доларів США, кінцева сума мала скласти 10 тис доларів. За ці кошти вони обіцяли вплинути на керівників комунального підприємства для ухвалення рішення щодо працевлаштування. Також у прокуратурі повідомили, що Ткачук вже разом з іншим спільником вимагали та отримали від цього ж громадянина 5000 доларів США хабаря за вплив на ухвалення рішення суддів у господарській справі. У серпні слідство у справі Ігоря Ткачука було завершено та матеріали передано до суду. У вересні він все ж таки звільнився з ОВА, написавши заяву.

Гроші, яки отримав Ігор Ткачук. Фото: САП

У самій Одесі теж без арештів цього року не обійшлося, правда масштаби були менші. Так, Служба безпеки України затримала виконувача обов'язків директора комунального підприємства "Одестранспарксервіс" Євгена Тябуса та начальника служби експлуатації та контролю цього КП Вартана Гутнікова. За заявами активіста Дем'яна Ганула, затримані чоловіки "кришували" незаконні паркування в Одесі. За його словами, "чорна каса" фігурантів складає мільйони гривень щомісяця.

Директор КП "Одестранспарксервіс" Євген Тябус. Фото: "Думская"

Одеса в ЮНЕСКО

25 січня стало історичною датою для Одеси. У Парижі за прискореною процедурою історичний центр міста було визнано всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО. Питання комісія розглядала два дні. І до цього місто йшло довгих 14 років.

Засідання комісії ЮНЕСКО. Фото: скріншот

Варто зазначити, що в офіційному досьє ЮНЕСКО не знайшлося місця державному прапору чи гербу України, проте є якір-серце, яке створила студія російського дизайнера Артемія Лебедєва, який активно підтримує агресію Росії.

Туристичний символ Одеси. Фото: Новини.LIVE

Також до охоронної зони входить не весь центр Одеси, а лише частина, згідно з планом містобудування де Волана. До структури досьє увійшли пам'ятки архітектури, які демонструють мультикультуралізм міста.

Карта із зображенням, що саме потрапило під захист ЮНЕСКО. Фото: скріншот

На своєму сайті ЮНЕСКО описує Одесу як єдине місто, яке повністю зберегло міську структуру багатонаціонального південного міста, типового для кінця 18-19 століть.

Обстріл Одеси

Прийняття в ЮНЕСКО центру міста багато хто подавав як додатковий щит від російських ракет. Проте вже наступного дня Одеса була знову обстріляна ворогом. Загалом же за минулий рік місто обстрілювалося багато разів, росіяни пускали свої ракети та дрони не тільки по інфраструктурі регіону, а й по житлових будинках, пам'ятках архітектури, храмах. Одну з найбільших і масованих атак було здійснено 23 липня, ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М". У результаті було пошкоджено 29 пам'яток архітектури в історичному центрі міста.

Знищена пам'ятка архітектури. Фото: Новини.LIVE

Постраждали 19 людей, двоє загинули. Пряме влучання ракети було в один із головних православних храмів Одеси — Свято-Преображенський собор. По суті, це вже вдруге росіяни нищать цю святиню, в перші роки він був підірваний ще комуністами.

Свято-Преображенський собор. Фото: Новини.LIVE

Наслідок влучання ракети до храму. Фото: Новини.LIVE

Майже через два місяці, 25 вересня, росіяни при черговому обстрілі знищують одну з візитівок міста - морвокзал. Також практично повністю знищено готель "Одеса". Тепер прямо в центрі навпроти Дюка, котрий досі дбайливо заставлений мішками з піском, стоїть символ "русского мира", уособлюючи його у всій красі.

Готель "Одеса" на морвокзалі. Фото: Новини.LIVE

Загалом, за рік російські ракети та дрони лише в нашій області вбили більш як 20 мирних жителів. Ще понад ста осіб, серед яких і діти різного віку, отримали поранення.

Знищений бізнес-центр. Фото: Новини.LIVE

Мітинги на Думській

Поки благодійні фонди збирають мільярди гривень, закликаючи українців донатити навіть невеликі суми, аби хоч якось підтримати армію та бійців на передовій, яким потрібні турнікети, дрони та машини, чиновники спрямовували мільйони гривень на ремонт фасадів. А оголошений тендер на ремонт будівлі Київського районного суду Одеси за 106 млн грн став останньою краплею терпіння у волонтерів. Глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова оголосила про одиночний пікет на Думській площі. Щоранку до будівлі мерії стало приходити дедалі більше одеситів, які тримали в руках плакати спрямовувати гроші на ЗСУ.

Одинокий пікет Катерини Ножевнікової. Фото: Новини.LIVE

На день міста, 2 вересня, до міськради вийшло кілька тисяч одеситів, серед яких були родичі загиблих бійців. Чиновникам навіть довелося переносити офіційні заходи щодо святкування. Так, одиночна акція перетворилася на пікет під назвою "Кава на Думській". Приклад Одеси став заразливим, і подібні акції почали проводити і в інших містах України, зокрема й у Києві.

Одесити на пікеті біля Думської площі. Фото: Новини.LIVE

На день міста до Ножевникової приєдналися тисячі одеситів. Фото: Новини.LIVE

Мітингувальників у мерії завзято не помічали кілька місяців, лише до листопада в ОВА було створено спеціальну комісію з перевірки на доцільність тендерів. На сьогодні за офіційними даними було скасовано аукціонів на загальну суму 160 мільйонів гривень. І попри те, що Катерина Ножевнікова заявила про припинення своєї участі в акції, люди продовжують виходити до міськради з плакатами та вимогами спрямовувати гроші на ЗСУ.

Дівчина з плакатом на Думській площі. Фото: Новини.LIVE

Ножевнікова показала: мовчати — не можна, інакше проблема замовчуватиметься і не вирішуватиметься. Слідом за волонтерами на Думську площу стали виходити і родичі військовослужбовців. Вони вимагали підтримати проєкт закону 9142, щоб військові мали змогу звільнитися у запас за бажанням після 18 місяців служби. Головні гасла "Військові теж втомлюються", "Ніхто не виживе на війні 3 роки" та "Україна — країна вільних людей". Люди запевняють, що демобілізація — це не примха для жінок чи матерів військових, це необхідність, оскільки багато бійців втомилися не лише фізично, а й психологічно, їм необхідне перезавантаження.

Родичі військових вимагають демобілізації. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами в руках біля стін Одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

Також до своєї проблеми вирішили привернути увагу родичі українських військовополонених. Близькі захисників Азовсталі почали збиратися щонеділі на різних локаціях міста — пляж Ланжерон, Думська площа, знищений російською ракетою бізнес-центр, Дерибасівська. Таким чином вони хочуть нагадати людям про тих, хто, захищаючи нас, опинився в російському полоні. Наразі окупанти тримають у полоні щонайменше 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Родичі військовополонених йдуть Дерибасівською з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

EXPO-2030

Надія на зміни Одеси — так можна охарактеризувати EXPO 2030 для городян. У те, що станемо переможцем, вірили не багато, але завжди є "щасливий" випадок, тим більше тут за проєкт взялася відома в усьому світі агенція Zaha Hadid Architects. Перспективи вимальовувалися дуже непоганими, а представляв наше місто як кандидата на проведення всесвітньої виставки Президент Володимир Зеленський. Більш ніж пів року ми готувалися до презентації та підраховували можливу прибутковість. Але дива не сталося — Одесу виключили зі списку претендентів на проведення міжнародної виставки Expo 2030. За право приймати захід боротимуться Пусан (Південна Корея), Рим (Італія) та Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Таке рішення було ухвалено на засіданні Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок 20 червня.

Проєкт павільйонов для виставки EXPO-2030 в Одесі. Джерело: бюро Zaha Hadid Architects

Так, цей рік був сповнений різними подіями як у місті, так і у кожного з нас. Були в ньому й гарні моменти, попри війну та постійні спроби з боку Росії знищити Одесу. Але головне, що одесити не втрачали свого гумору і все так само йшли вперед, вказуючи напрямок до російського корабля всім недоброзичливцям.