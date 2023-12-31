Самые главные события за 2023 год, которые произошли в Одессе, наиболее запомнилось

Уничтоженная гостиница Одесса. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Уходящий год был очень насыщен на различные события для Одессы и области, здесь вам и громкие задержания вместе с арестами, и прилеты в жилые дома, и скандалы. Каждый месяц 2023 можно назвать незабываемым по впечатлениям и испытаниям, которые нам с вами пришлось пережить. Каким уходящий год останется в истории и каким мы его запомнили?

Все важнейшие события постарались собрать журналисты Новини.LIVE.

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Громкие задержания

Пока одесситы, можно сказать, выживали от одного блэкаута к другому, сверяя графики отключений, чтобы хоть как-то успеть зарядить технику, приготовить поесть и принять душ, у наших чиновников бушевали нешуточные страсти. Открыл ряд громких задержаний уже 4 января заместитель Одесской областной военной администрации Олег Муратов. Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу 27 тыс. долларов. Купюры были переданы через несколько рук и в конце они оказались у водителя Муратова. Во время обысков на местах проживания фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили деньги и золотые слитки с монетами.

Заместитель главы ОВА Олег Муратов. Фото: Новини.LIVE

Следствие установило, что в начале декабря замглавы ОВА убедил одного из чиновников закрыть дело, где фигурировал знакомый Муратова. По данным прокуратуры, речь шла о хищениях бюджетных средств путем завышения цен на товары, которые должны поставляться на нужды обороны. Был суд, отправивший должностное лицо в СИЗО на два месяца. Однако Олег Михайлович уже 9 января вышел из следственного изолятора под залог в 3 миллиона 220,8 тысяч гривен. На следующий день его уволили с должности в ОВА. Следует сказать, что в течение года Муратов несколько раз пытался восстановиться в должности, но пока безуспешно.

Олег Муратов в здании суда. Фото: Новини.LIVE

Не успели страсти успокоиться по поводу Муратова, как возник очередной скандал: НАБУ и САП задержали мэра Рени Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. По данным следствия, депутат вместе с мэром решили заработать 100 тысяч долларов, отдав в аренду участок земли площадью 2,5 га, который находился в коммунальной собственности. При получении половины от заявленной суммы их и задержали с поличным.

НАБУ и САП работают на месте задержания. Фото: НАБУ

Эстафету со взятками продолжил еще один заместитель председателя Одесской областной военной администрации Игорь Ткачук, отвечавший за гуманитарную сферу. Следователи установили, что в марте 2023 года чиновник вместе со своим помощником требовали и получили взятку в размере 5000 долларов США, конечная сумма должна была составить 10 тыс. долларов. За эти средства они обещали повлиять на руководителей коммунального предприятия для принятия решения о трудоустройстве. Также в прокуратуре сообщили, что Ткачук уже вместе с другим сообщником требовали и получили от этого гражданина 5000 долларов США взятки за влияние на принятие решения судей по хозяйственному делу. В августе следствие по делу Игоря Ткачука было завершено и материалы переданы в суд. В сентябре он все же уволился из ОВА, написав заявление.

Деньги, которые получил Игорь Ткачук. Фото: САП

В самой Одессе тоже без арестов в этом году не обошлось, правда масштабы были меньше. Так, Служба безопасности Украины задержала исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Одестранспарксервис" Евгения Тябуса и начальника службы эксплуатации и контроля этого КП Вартана Гутникова. По заявлениям активиста Демьяна Ганула, задержанные мужчины "крышевали" незаконные парковки в Одессе. По его словам, "черная касса" фигурантов составляет миллионы гривен ежемесячно.

Директор КП "Одестранспарксервис" Евгений Тябус. Фото: "Думская"

Одесса в ЮНЕСКО

25 января стало исторической датой для Одессы. В Париже по ускоренной процедуре исторический центр города был признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО. Вопрос комиссия рассматривала два дня. К этому город шел долгие 14 лет.

Заседание комиссии ЮНЕСКО. Фото: скриншот

Стоит отметить, что в официальном досье ЮНЕСКО не нашлось места государственному флагу или гербу Украины, однако есть якорь-сердце, которое создала студия российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего агрессию России.

Туристический символ в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Также в охранную зону входит не весь центр Одессы, а лишь часть, согласно плану градостроительства де Волана. В структуру досье вошли памятники архитектуры, демонстрирующие мультикультурализм города.

Карта с изображением, которое попало под защиту ЮНЕСКО. Фото: скриншот

На своем сайте ЮНЕСКО описывает Одессу как единственный город, полностью сохранивший городскую структуру многонационального южного города, типичного для конца 18-19 веков.

Обстрел Одессы

Принятие в ЮНЕСКО центра города многие подавали как дополнительный щит от российских ракет. Однако уже на следующий день Одесса была снова обстреляна врагом. Всего же за прошлый год город обстреливался много раз, россияне пускали свои ракеты и дроны не только по инфраструктуре региона, но и по жилым домам, памятникам архитектуры, храмам. Одна из самых больших и массированных атак была совершена 23 июля, враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М". В результате было повреждено 29 памятников архитектуры в историческом центре города.

Уничтожен памятник архитектуры. Фото: Новини.LIVE

Пострадали 19 человек, двое погибли. Прямое попадание ракеты было в один из главных православных храмов Одессы — Свято-Преображенский собор. По сути, это уже второй раз русские уничтожают эту святыню, в первые годы он был взорван еще коммунистами.

Свято-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE

Следствие попадания ракеты в храм. Фото: Новини.LIVE

Спустя почти два месяца, 25 сентября, россияне при очередном обстреле уничтожают одну из визиток города — морвокзал. Также практически полностью уничтожена гостиница "Одесса". Теперь прямо в центре напротив Дюка, до сих пор бережно заставленного мешками с песком, стоит символ "русского мира", олицетворяя его во всей красе.

Отель "Одесса" на морвокзале. Фото: Новини.LIVE

Всего за год российские ракеты и дроны только в нашей области убили более 20 мирных жителей. Еще более ста человек, среди которых и дети всех возрастов, получили ранения.

Уничтоженный бизнес-центр. Фото: Новини.LIVE

Митинги на Думской

Пока благотворительные фонды собирают миллиарды гривен, призывая украинцев донатить даже небольшие суммы, чтобы хоть как-то поддержать армию и бойцов на передовой, которым нужны турникеты, дроны и машины, чиновники направляли миллионы гривен на ремонт фасадов. А объявленный тендер на ремонт здания Киевского районного суда Одессы за 106 млн грн стал последней каплей терпения у волонтеров. Глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова объявила об одиночном пикете на Думской площади. Каждое утро к зданию мэрии стало приходить все больше одесситов, держащих в руках плакаты направлять деньги на ВСУ.

Одиночный пикет Екатерины Ножевниковой. Фото: Новини.LIVE

В день города 2 сентября в горсовет вышли несколько тысяч одесситов, среди которых были родственники погибших бойцов. Чиновникам даже пришлось переносить официальные мероприятия по празднованию. Так, одиночная акция превратилась в пикет под названием "Кофе на Думской". Пример Одессы стал заразительным, и подобные акции начали проводить и в других городах Украины, в том числе и в Киеве.

Одесситы на пикете у Думской площади. Фото: Новини.LIVE

В день города к Ножевниковой присоединились тысячи одесситов. Фото: Новини.LIVE

Митингующих в мэрии упорно не замечали несколько месяцев, только к ноябрю в ОВА была создана специальная комиссия по проверке на целесообразность тендеров. На сегодня по официальным данным было отменено аукционов на общую сумму 160 миллионов гривен. И несмотря на то, что Екатерина Ножевникова заявила о прекращении своего участия в акции, люди продолжают выходить к горсовету с плакатами и требованиями направлять деньги на ВСУ.

Девушка с плакатом на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Ножевникова показала, что молчать — нельзя, иначе проблема будет замалчиваться и не будет решаться. Вслед за волонтерами на Думскую площадь стали выходить и родственники военнослужащих. Они требовали поддержать проект закона 9142, чтобы военные могли уволиться в запас по желанию после 18 месяцев службы. Главные лозунги "Военные тоже устают", "Никто не выживет на войне 3 года" и "Украина — страна свободных людей". Люди уверяют, что демобилизация — это не блажь для женщин или матерей военных, это необходимость, поскольку многие бойцы устали не только физически, но и психологически, им необходима перезагрузка.

Родственники военных требуют демобилизации. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках у стен Одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Также к своей проблеме решили привлечь внимание родственники украинских военнопленных. Близкие защитников Азовстали начали собираться каждое воскресенье на различных локациях города — пляж Ланжерон, Думская площадь, уничтоженный российской ракетой бизнес-центр, Дерибасовская. Таким образом, они хотят напомнить людям о тех, кто, защищая нас, оказался в русском плену. В настоящее время оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Родичі військовополонених йдуть Дерибасівською з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

EXPO-2030

Надежда на изменения Одессы — так можно охарактеризовать EXPO 2030 для горожан. В то, что станем победителем, верили не многие, но всегда есть "счастливый" случай, тем более здесь за проект взялось известное во всем мире агентство Zaha Hadid Architects. Перспективы вырисовывались очень неплохие, а представлял наш город в качестве кандидата на проведение всемирной выставки Президент Владимир Зеленский. Более полугода мы готовились к презентации и подсчитывали возможную прибыльность. Но чуда не произошло — Одессу исключили из списка претендентов на проведение международной выставки Expo 2030. За право принимать мероприятие будут бороться Пусан (Южная Корея), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Такое решение принято на заседании Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 20 июня.

Проект павильонов для выставки EXPO-2030 в Одессе. Источник: бюро Zaha Hadid Architects

Да, этот год был полон разными событиями как в городе, так и у каждого из нас. Были в нем и хорошие моменты, несмотря на войну и постоянные попытки со стороны России уничтожить Одессу. Но главное, что одесситы не теряли своего юмора и все так же шли вперед, указывая направление к российскому кораблю всем недоброжелателям.