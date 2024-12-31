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Головні події 2024 на Одещині — чим запам'ятався рік

31 грудня 2024 18:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Підсумки 2024 року в Одесі, головні події та скандали, відео
Підсумки року в Одесі. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Добігає кінця 2024 рік, третій рік повномасштабного російського вторгнення в Україну. Звісно, найбільший вплив на життя міста і регіону справила війна. Втім, одесити не тільки переживали обстріли та руйнування, але й сперечалися щодо назв вулиць, обговорювали скандали і спостерігали за дивними природними явищами.

Журналісти Новини.LIVE підбили підсумки року.

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Цього року місто й область пережили майже сто обстрілів російськими дронами і ракетами. Найчастіше ворог атакував Одещину у березні, квітні, жовтні та листопаді. Внаслідок російських ударів загинули 97 одеситів, серед них — десять дітей. Це вдвічі більше, ніж за два попередніх роки війни. 

Велике перейменування 

У 2024 році в Одесі змінили свої назви десятки вулиць, а в області — цілі населені пункти. Наприклад, на мапі Одещини з'явилися Новий Париж і село, назване на честь Головного управління розвідки. А з карти обласного центру зникли імена Ільфа і Петрова, Паустовського і Бабеля. Стало менше й пам'ятників. Зокрема, у вересні Одеса позбулася монументу на честь Максима Горького, а в останній день року — скульптури Володимира Висоцького. Ці процеси їх прибічники називають деколонізацією, а противники — загрозою для культурної ідентичності одеситів. І ті, й інші проводили вуличні пікети та театралізовані дійства на захист своєї позиції. Своє слово сказала й ЮНЕСКО — втім, кожна сторона зрозуміла заяву організації по-своєму. 

Скандал з генераторами

Найбільший скандал 2024 року спалахнув влітку. Тоді заклади охорони здоров'я регіону отримали 20 потужних генераторів вартістю близько 1,5 млн на випадок відключень світла. Згодом обладнання виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємств. Ще пізніше стало відомо, що ці заклади "задньою датою" намагалися переоформити під пункти незламності. У міськраді запевняють, що щодо кожного приладу ведеться перевірка, а правоохоронні органи проводять розслідування.  

Скандали з ТЦК

У вересні стало відомо, що Одещина лідирує за кількістю скарг на дії працівників ТЦК. Найгучніший випадок мав місце 11 червня, коли до Київського районного терцентру приїхала на виклик бригада "швидкої допомоги", а військові відмовилися її відпускати. Втім, у самому ТЦК запевняють, що їхні працівники діють у межах закону, а ролики, що ширяться мережею, вирвані з контексту або просто маніпулятивні. 

Скандал з харчуванням

Наприкінці серпня військовий медик Петро Конопля показав жахливі умови у психлікарні на Одещині, де лікують бійців. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. У справу втрутилися Міністерство охорони здоров’я, Одеська ОВА і Уповноважений з прав людини. У листопаді Петро Конопля заявив, що ситуація не покращилася, а місцями навіть погіршилася. Своєю чергою, в одеському шпиталі ветеранів запевнили, що дотримуються всіх норм харчування пацієнтів і мають всі необхідні продукти. Зрештою, обласна рада навіть звернулася до уряду з проханням збільшити фінансування сфери.

Гучні затримання

Рік, що минає, запам'ятався також декількома кримінальними справами. Зокрема, затримали керівника міського департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова та його заступника. За версією слідства, вони наживалися на закупівлі обладнання для військових. А у Білгороді-Дністровському під варту взяли мера Віталія Граждана. Його підозрюють у створенні злочинної організації та рекеті. Крім того, тюремний строк отримав мер Рені Ігор Плехов — за вимагання 100 тис. доларів він проведе за ґратами девять років. 

Відставка року

У липні свою посаду залишила заступниця міського голови Одеси та керівниця департаменту фінансів Світлана Бедрега. Вона пропрацювала в Одеській міськраді загалом 22 роки й "пересиділа" п'ятьох мерів. 

Природні дива

Цього року одесити спостерігали декілька разів спостерігали полярне сяйво — це природне явище, раніше притаманне лише північним країнам, стає звичним для наших широт. А у жовтні мешканці регіону мали змогу побачити найяскравішу за останні роки комету. 

У році, що минає, вистачало і сумного, і трагічного, і радісного, і комічного. Новини.LIVE бажають читачам, щоби у наступному році приводів радіти було більше, а приводів сумувати — якомога менше. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи потрібно взагалі підводити підсумки року, що минає, і як правильно це робити, щоб не помилитися. Також ми писали про військові підсумки 2024 року.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси підсумки року

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