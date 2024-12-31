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Главные события 2024 года на Одесчине — чем запомнился год

31 декабря 2024 18:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Итоги 2024 года в Одессе, главные события и скандалы
Итоги года в Одессе. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Подходит к концу 2024 год, третий год полномасштабного российского вторжения в Украину. Конечно, наибольшее влияние на жизнь города и региона оказала война. Впрочем, одесситы не только переживали обстрелы и разрушения, но и спорили по названиям улиц, обсуждали скандалы и наблюдали за странными природными явлениями.

Журналисты Новини.LIVE подвели итоги года.

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В этом году город и область пережили около ста обстрелов российскими дронами и ракетами. Чаще всего враг атаковал Одесчину в марте, апреле, октябре и ноябре. В результате российских ударов погибли 97 одесситов, среди них десять детей. Это вдвое больше, чем за два предыдущих года войны.

Большое переименование

В 2024 году в Одессе изменили свои названия десятки улиц, а в области — целые населенные пункты. К примеру, на карте Одесчины появились Новый Париж и деревня, названная в честь Главного управления разведки. А с карты областного центра исчезли имена Ильфа и Петрова, Паустовского и Бабеля. Стало меньше и памятников. В частности, в сентябре Одесса лишилась монумента в честь Максима Горького , а в последний день года — скульптуры Владимира Высоцкого. Эти процессы их сторонники называют деколонизацией, а противники — угрозой для культурной идентичности одесситов. И те, и другие проводили уличные пикеты и театрализованные мероприятия в защиту своей позиции. Свое слово сказала и ЮНЕСКО — впрочем, каждая сторона поняла заявление организации по-своему.

Скандал с генераторами

Самый большой скандал в 2024 году разразился летом. Тогда учреждения здравоохранения региона получили 20 мощных генераторов стоимостью около 1,5 млн. на случай отключений света. Впоследствии оборудование было обнаружено в ресторанах в центре города и в помещениях коммунальных предприятий. Еще позже стало известно, что эти заведения "задней датой" пытались переоформить под пункты несокрушимости. В горсовете уверяют, что по каждому прибору ведется проверка, а правоохранительные органы проводят расследование.

Скандалы из ТЦК

В сентябре стало известно, что Одесская область лидирует по количеству жалоб на действия работников ТЦК. Самый громкий случай произошел 11 июня, когда в Киевский районный терцентр приехала на вызов бригада "скорой помощи", а военные отказались ее отпускать. Впрочем, в самом ТЦК уверяют, что их работники действуют в рамках закона, а ширящиеся сетью ролики вырваны из контекста или просто манипулятивны.

Скандал с питанием

В конце августа военный медик Петр Конопля показал ужасные условия в психушке на Одесчине, где лечат бойцов. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. В дело вмешались Министерство здравоохранения, Одесская ОВА и Уполномоченный по правам человека. В ноябре Петр Конопля заявил, что ситуация не улучшилась, а местами даже ухудшилась. В свою очередь, в одесском госпитале ветеранов заверили, что соблюдают все нормы питания пациентов и имеют все необходимые продукты. Наконец, областной совет даже обратился к правительству с просьбой увеличить финансирование сферы.

Громкие задержания

Уходящий год запомнился также несколькими уголовными делами. В частности, задержан руководитель городского департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов и его заместитель. По версии следствия они наживались на закупке оборудования для военных. А в Белгороде-Днестровском под стражу взяли мэра Виталия Граждана. Его подозревают в создании преступной организации и рэкете. Кроме того, тюремный срок получил мэр Рени Игорь Плехов — за вымогательство 100 тыс. долларов он проведет за решеткой девять лет.

Отставка года

В июле свой пост покинула заместитель городского головы Одессы и руководитель департамента финансов Светлана Бедрега. Она проработала в Одесском горсовете всего 22 года и "пересидела" пятерых мэров.

Природные чудеса

В этом году одесситы наблюдали несколько раз наблюдали полярное сияние — это природное явление, ранее присущее только северным странам, становится привычным для наших широт. А в октябре жители региона смогли увидеть самую яркую за последние годы комету.

В уходящем году хватало и грустного, и трагического, и радостного, и комического. Новини.LIVE желают читателям, чтобы в следующем году поводов радоваться было больше, а поводов скучать — как можно меньше.

Напомним, мы рассказывали, нужно ли вообще подводить итоги уходящего года и как правильно это делать, чтобы не ошибиться. Также мы писали о военных итогах 2024 года.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы итоги года

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